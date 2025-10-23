Influenza stagionale i medici | Primo caso accertato a Roma importante continuare con le vaccinazioni

Si è presentato in uno studio medico di Torpignattara con febbre a 39, intensa astenia (uno stato di debolezza generale e persistente), congestione nasale e della faringe e tosse con episodi di broncospasmo. L’uomo, un 35enne, è il primo caso di influenza registrato a Roma per la stagione 202526. 🔗 Leggi su Romatoday.it

