Influenza stagionale i medici | Primo caso accertato a Roma importante continuare con le vaccinazioni

Romatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è presentato in uno studio medico di Torpignattara con febbre a 39, intensa astenia (uno stato di debolezza generale e persistente), congestione nasale e della faringe e tosse con episodi di broncospasmo. L’uomo, un 35enne, è il primo caso di influenza registrato a Roma per la stagione 202526. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

influenza stagionale medici primoInfluenza, primi casi segnalati in Lombardia e Lazio. Fimmg: vaccinazioni in aumento - Crescono le vaccinazioni antinfluenzali negli studi dei medici di famiglia ... Lo riporta doctor33.it

influenza stagionale medici primoPrimi casi di influenza in Lombardia e Lazio, campagna vaccinale in crescita - Segnalati i primi casi stagionali, soprattutto tra i bambini. Riporta rainews.it

influenza stagionale medici primoInfluenza, primi casi in Lombardia: “Rischiamo stagione pesante”. Ed è già boom di raffreddore e tosse: ecco perché - In questo periodo a farla da padrone (anche a causa degli sbalzi termici) sono i virus cugini, in particolare il Rhinovirus. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Influenza Stagionale Medici Primo