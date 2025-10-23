Influencer nigeriani si danno un bacio sulla guancia su TikTok condannati a sposarsi entro 60 giorni | Sporco e immorale – Il video

Per un bacio innocente sulla guancia davanti al mondo di TikTok, due giovani influencer nigeriani sono ora obbligati a sposarsi entro 60 giorni. Succede a Basira Yar Guda e Idris Mai Wushirya, accusati di aver pubblicato un video considerato « indecente » sui social e finiti davanti al tribunale islamico dello stato di Kano. Il giudice Halima Wali ha ordinato all’ Hisbah, la polizia religiosa che fa rispettare la Sharia, di celebrare il matrimonio entro due mesi dalla sentenza emessa lo scorso lunedì 20 ottobre, minacciando sanzioni più gravi in caso di inadempienza. La misura, spiegano le autorità, si basa sul principio che un comportamento pubblico considerato immorale possa essere corretto attraverso l’unione matrimoniale, specialmente quando i protagonisti mostrano affetto in pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

