In 10 pazienti si erano recati presso una clinica privata a Catania, tutti per uno stesso tipo di intervento di routine: la rimozione della cataratta. Ma per tutti l’esito non è stato quello sperato, al contrario: hanno riportato lesioni ritenute gravissime in seguito a un’infezione le cui cause sono ora al centro di un’ inchiesta, aperta dalla Procura della città siciliana. Gli interventi di cataratta non riusciti. Al momento tutti coloro che hanno subito l’intervento di cataratta sono ricoverati: in quattro si trovano nel reparto di Oculistica dell’ospedale Cannizzaro di Catania, tutti in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Infezione dopo interventi alla cataratta, i batteri che l’hanno causata