Inferno Beccaria indagati per omessa denuncia anche don Gino Rigoldi e don Claudio Burgio

Dopo gli ex direttori indagati, nel registro degli indagati per le torture commesse nel carcere minorile di Milano “Beccaria” sono stati iscritti anche il cappellano e l’ex cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Don Gino Rigoldi, per mezzo secolo cappellano dell’istituto per minorenni e il successore, don Claudio Burgio, sono nell’elenco dei 51 indagati della maxi inchiesta: il reato ipotizzato – come riporta Repubblica – è omessa denuncia. Ad agosto gli indagati erano 42. Nell’aprile del 2024 13 agenti della Polizia penitenziaria erano stati arrestati e per ordine del gip erano stati sospesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inferno Beccaria, indagati per omessa denuncia anche don Gino Rigoldi e don Claudio Burgio

