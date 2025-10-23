Infarti ictus e traumi | la Toscana modello per rapidità e qualità delle cure

FIRENZE – La sanità toscana si conferma tra le migliori d’Italia per efficienza e qualità delle reti tempo-dipendenti, quelle dedicate alle emergenze dove il fattore tempo può salvare una vita: infarti, ictus, traumi e situazioni di urgenza. Lo evidenzia la quarta indagine nazionale di Agenas, che fotografa i dati 2023 analizzati nel biennio 2024-2025. La Toscana emerge tra le regioni con la governance sanitaria più efficace del paese, segno di un modello organizzativo solido e ben coordinato. “È il frutto di una direzione intelligente e di un grande lavoro di squadra ”, commenta il presidente Eugenio Giani, sottolineando la collaborazione tra istituzioni, operatori e volontariato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

