Indagini sulla municipalizzata dei rifiuti a Molfetta | sequestrato ramo d' azienda

Baritoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I finanzieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura, inerente un ramo d’azienda del valore di circa 600 mila euro di proprietà della società municipalizzata del Comune di Molfetta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

indagini municipalizzata rifiuti molfettaRifiuti, sequestro ramo d'azienda Asm Molfetta: giro da oltre 2 milioni, indagine su bancarotta e irregolarità ambientali - La municipalizzata accusata di aver ricevuto beni e denaro in modo illecito e di aver creato una discarica abusiva. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

indagini municipalizzata rifiuti molfettaMolfetta: sequestrato ramo d’azienda della municipalizzata dei rifiuti Guardia di finanza - Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Guardia di finanza presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, ha adottato un decreto di sequestro ... noinotizie.it scrive

RIFIUTI Molfetta, sequestro da 2 milioni a municipalizzata per irregolarità nella gestione dei rifiuti - Il sequestro dei 1,4 milioni di euro è collegato anche a sottrazioni fiscali: la municipalizzata non avrebbe versato somme dovute all’Agenzia delle Entrate, eseguendo i pagamenti direttamente alla ... Scrive statoquotidiano.it

