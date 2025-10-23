Uno, due, tre e fino a undici. Tutti esposti anonimi, tutti con una rappresentazione falsa di fatti al fine di screditare i suoi avversari politici. La firma? Quella messa nera su bianco era “Pippi Malandrino” o, in altri casi, “Ernesto Calabrese”. Ma in realtà, la mano che vergava quei nomi di fantasia, secondo la procura di Taranto, era quella di Giovanni Gugliotti, ex sindaco di Castellaneta e presidente della Provincia di Taranto, che il governo ha voluto come commissario straordinario dell’ Autorità portuale di Taranto e che il ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini si appresta a nominare presidente della stessa authority nonostante, l’ha ammesso lui stesso, la sua unica esperienza in tema di infrastrutture legate al mare è quella di essere in possesso della patente nautica da venti anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Indagato l’uomo di Salvini che guida il porto di Taranto: “Dossier anonimi, si firmava Pippi Malandrino”