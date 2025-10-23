Indagato Giovanni Gugliotti l' uomo voluto da Salvini al porto di Taranto

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce nei guai l'uomo voluto da Matteo Salvini per la gestione del porto di Taranto. Il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti, è finito al centro di un’inchiesta per calunnia e falso giuramento. Classe 1976 ed ex presidente della provincia. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

indagato giovanni gugliotti uomoIndagato l’uomo di Salvini che guida il porto di Taranto: “Dossier anonimi, si firmava Pippi Malandrino” - Tutti esposti anonimi, tutti con una rappresentazione falsa di fatti al fine di screditare i suoi avversari politici. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Indagato Giovanni Gugliotti Uomo