Incursione russa nei cieli baltici | due caccia vìolano lo spazio aereo della Lituania

Tensione nei cieli del Baltico nel tardo pomeriggio di oggi: intorno alle 18 ora lituana (le 17 in Italia ), un SU-30 e un IL-78 russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania nei pressi del confine con l' oblast di Kaliningrad, enclave russa sul Mar Baltico. Secondo le autorità di Vilnius, i due velivoli sono rimasti per un breve periodo all'interno dei confini aerei nazionali prima di essere intercettati e scortati da due Eurofighter Typhoon dell' aeronautica militare spagnola, impegnati nella missione di sorveglianza aerea della NATO nei Paesi baltici. «Questa sera, aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano.

