Incontro Papa Leone-Re Carlo forse non sapete un particolare fondamentale

Roma. È un appuntamento che, sulla carta, rientra nel rituale delle grandi visite ufficiali: un Papa e un capo di Stato, i fotografi, i protocolli, le bandiere alternate nel Cortile di San Damaso. Le cronache lo presentano come un incontro diplomatico tra Vaticano e monarchia britannica, una tappa del viaggio romano di Re Carlo III nel quadro del Giubileo 2025, con al centro i temi del clima, della pace e del dialogo. Tutto vero. Ma c’è un particolare che cambia completamente la prospettiva. Perché, in realtà, oggi non si incontrano un pontefice e un sovrano: si incontrano due capi religiosi. Forse non tutti sanno che Re Carlo III, oltre a essere monarca del Regno Unito, è anche governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra, una figura spirituale con un ruolo riconosciuto dalla tradizione e dalla legge. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incontro Papa Leone-Re Carlo, forse non sapete un particolare fondamentale

