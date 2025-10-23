Un’aula tesa, quella della Camera dei deputati, dove la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha pronunciato un intervento acceso e senza filtri, rivolgendosi direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro del suo discorso, la critica a quella che definisce una “manovra rinunciataria”, priva di ambizione e incapace di sostenere la transizione ecologica, le famiglie e le imprese italiane. Con tono fermo e parole scandite, Schlein ha accusato il governo di “incoerenza conclamata”, denunciando l’assenza di visione e di risposte concrete ai bisogni del Paese. Leggi anche: Elly Schlein, l’attacco a Giorgia Meloni che apre la campagna Pd sul referendum «Anche oggi avete preso a sassate il Green Deal », ha attaccato la segretaria dem, ricordando che «tutti gli atti attuativi li avete negoziati e adottati voi». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Incoerenza conclamata!”. Schlein a testa bassa contro Meloni: caos in Parlamento