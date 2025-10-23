Incidenti stradali frontale tra due auto nel Bolognese | muore bimbo di 7 anni
Un bambino di 7 anni è morto ieri sera in un incidente stradale nel Bolognese. Uno scontro frontale tra due auto si è verificato intorno alle 21 lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell'Emilia. Due adulti sono rimasti feriti ma per il piccolo, che viaggiava seduto sul sedile posteriore, non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, intervenuti per eseguire i rilievi, il bambino era insieme al papà, 34 anni, a bordo di una Volkswagen Corrado che, per ragioni da stabilire, si è scontrata frontalmente con una Renault Clio guidata da un 20enne. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
