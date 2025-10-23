Incidenti a Firenze numeri in calo ma rimane alto l' allarme distrazione

Firenzetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diminuiscono gli incidenti e le vittime sulle strade della provincia di Firenze, ma la prudenza resta una priorità. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Automobile Club Firenze, che registrano per il 2024 un calo degli incidenti e dei decessi rispetto all’anno precedente.Nel dettaglio, nel 2024. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

incidenti firenze numeri caloNuovi nati e decessi, il saldo negativo cresce: Firenze perde oltre 2.000 residenti l’anno - Le imprenditrici: «Trasformare l’organizzazione della società» ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it

incidenti firenze numeri caloStrade killer, 13 morti in un anno. Fermano maglia nera in regione. Il rapporto Aci-Istat: impennata di incidenti fatali - Il Fermano, stando ai rilevamenti di Aci e Istat, fa registrare dati discordanti in materia di sicurezza stradale. Come scrive msn.com

Reati in calo a Firenze, ma non ovunque. Da Campo di Marte a Santa Maria Novella, i numeri zona per zona - Reati in calo a Firenze nel primo semestre 2025 tranne che nel Quartiere 2, ovvero quello di Campo di Marte, e nella zona della stazione di Santa Maria Novella nel ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Incidenti Firenze Numeri Calo