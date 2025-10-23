incidente tra due auto sulla porrettana muore un bimbo di 7 anni non indossava la cintura

Bologna, 23 ottobre 2025 – Un bambino di 7 anni è morto ieri sera, a seguito dei gravissimi traumi riportati in un incidente stradale. Erano circa le 20 quando il piccolo, in macchina con il padre, è rimasto coinvolto nel frontale tra l’auto su cui viaggiava, un Volkswagen d’epoca, e una Clio, all’altezza del distributore Economy Station sulla Porrettana a Granarolo. Stando a quanto ricostruito, le due macchine si sarebbero scontrate per evitare uno scooter che stava svoltando verso il distributore, condotto da un quarantaseienne di San Lazzaro. Nell’impatto, il bambino – che stando ai primi rilievi dei carabinieri non indossava la cintura – ha riportato traumi gravissimi, che non gli hanno lasciato scampo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

