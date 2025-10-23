Incidente sulla SS36 | traffico rallentato
Traffico con lievi rallentamenti sulla Valassina (la SS36) a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due uomini rispettivamente di 23 e 41 anni.Il sinistro è accaduto incorno alle 9.08 di oggi, giovedì 23 ottobre sul tratto della tangenziale Nord tra Monza e Cinisello Balsamo.I. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
