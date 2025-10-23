incidente sulla saronno monza a solaro scontro tra due auto due uomini feriti

Incidente stradale tra due vetture sulla Saronno-Monza questo pomerigigo a Solaro. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 17 nei pressi dell’intersezione con via Meucci. Incidente tra due auto sulla Saronno-Monza, Vigil del fuoco in azione a Solaro Sembra che ci sia un sorpasso azzardato all’origine dell’incidente che ha coinvolto un uomo di 60 anni . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

