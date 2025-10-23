Incidente sulla Saronno-Monza a Solaro scontro tra due auto due uomini feriti
Incidente stradale tra due vetture sulla Saronno-Monza questo pomerigigo a Solaro. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 17 nei pressi dell’intersezione con via Meucci. Incidente tra due auto sulla Saronno-Monza, Vigil del fuoco in azione a Solaro Sembra che ci sia un sorpasso azzardato all’origine dell’incidente che ha coinvolto un uomo di 60 anni . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Incidente sulla Saronnese a Uboldo: motociclista di Saronno ferito nello scontro con un’auto - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Saronno-Monza a Solaro, scontro tra due auto, due uomini feriti - Lo scontro è avvenuto poco prima delle 17 nei pressi dell’intersezione ... Da ilnotiziario.net
Incidente a Solaro con auto ribaltata, strada chiusa al traffico - Traffico in tilt per la chiusura della strada, che dalla rotatoria tra via Borromeo ... Si legge su ilnotiziario.net