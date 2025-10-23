Incidente sulla A22 del Brennero un morto e un ferito grave nello scontro tra tir auto e furgone

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto sull'autostrada A22 del Brennero, all'altezza di Borghetto: lunghe code. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

incidente sulla a22 del brennero un morto e un ferito grave nello scontro tra tir auto e furgone

© Notizie.virgilio.it - Incidente sulla A22 del Brennero, un morto e un ferito grave nello scontro tra tir, auto e furgone

incidente a22 brennero mortoVerona, incidente in A22: si scontrano tre mezzi, un morto e un ferito gravissimo - Il tamponamento a catena é avvenuto poco prima delle 15 sull'asfalto bagnato della corsia sud dell'A22, all’altezza di Belluno Veronese. rainews.it scrive

incidente a22 brennero mortoTragedia in A22, un 32enne è morto nel terribile incidente tra un camion, un'auto e un furgone. Gravissimo un automobilista di 53 anni, chiusa l'autostrada - E' di tre persone coinvolte, una delle quali purtroppo deceduta, il bilancio del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 23 ottobre) lungo l'Autostrada del Brennero, ... Come scrive ildolomiti.it

incidente a22 brennero mortoIncidente in A22 ad Avio. Si scontrano tre mezzi. Un morto e un ferito gravissimo - L'impatto avvenuto a Belluno Veronese tra un furgone, una macchina e un camion. rainews.it scrive

