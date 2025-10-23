Incidente sulla A22 del Brennero un morto e un ferito grave nello scontro tra tir auto e furgone

È di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto sull'autostrada A22 del Brennero, all'altezza di Borghetto: lunghe code.

20/10/2025 07:27: VIALE DEL BRENNERO dopo sottopasso - Incidente stradale

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla statale del Brennero. Due feriti incastrati nelle lamiere, soccorsi dall'elicottero

Verona, incidente in A22: si scontrano tre mezzi, un morto e un ferito gravissimo - Il tamponamento a catena é avvenuto poco prima delle 15 sull'asfalto bagnato della corsia sud dell'A22, all'altezza di Belluno Veronese.

Tragedia in A22, un 32enne è morto nel terribile incidente tra un camion, un'auto e un furgone. Gravissimo un automobilista di 53 anni, chiusa l'autostrada - E' di tre persone coinvolte, una delle quali purtroppo deceduta, il bilancio del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 23 ottobre) lungo l'Autostrada del Brennero

Incidente in A22 ad Avio. Si scontrano tre mezzi. Un morto e un ferito gravissimo - L'impatto avvenuto a Belluno Veronese tra un furgone, una macchina e un camion.