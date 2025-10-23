Incidente stradale muore bimbo 7 anni

9.08 Un bambino di 7 anni è morto nel Bolognese, nel frontale tra l'auto guidata dal padre e un'altra macchina. E' accaduto sulla strada Porrettana a Lovoleto, una frazione di Granarolo dell'Emilia. Secondo i primi accertamenti, il bambino era nel seggiolino e viaggiava a fianco del padre, sul sedile del passeggero. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it