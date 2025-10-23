Incidente stradale muore bimbo 7 anni
9.08 Un bambino di 7 anni è morto nel Bolognese, nel frontale tra l'auto guidata dal padre e un'altra macchina. E' accaduto sulla strada Porrettana a Lovoleto, una frazione di Granarolo dell'Emilia. Secondo i primi accertamenti, il bambino era nel seggiolino e viaggiava a fianco del padre, sul sedile del passeggero. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Incidenti stradali, frontale tra due auto nel Bolognese: muore bimbo di 7 anni - Il piccolo, a quanto si apprende, era seduto sul sedile posteriore dell'auto sulla quale viaggiava con il papà, 34 anni, rimasto ferito. tg24.sky.it scrive
Bologna, scontro frontale tra due auto: muore bimbo di sette anni - Lo scontro tra l'auto guidata dal padre e una Clio che arrivava in senso opposto. Scrive msn.com
Frontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni - Un bambino di 7 anni è morto ieri sera in un incidente stradale nel Bolognese: intorno alle 21, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell'Emilia, si ... Da msn.com