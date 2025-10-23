Incidente stradale a Ostia perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada | morto un 56enne
Tragedia sulla strada in via del Fosso di Dragoncello a Ostia nella tarda serata di ieri. Un 56enne è morto in un incidente, caduto dal suo scooter. Indaga la polizia locale di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente stradale a Ostia, perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada: morto un 56enne - Tragedia sulla strada in via del Fosso di Dragoncello a Ostia nella tarda serata di ieri. Si legge su fanpage.it
Ostia, con lo scooter contro il guardrail: muore 56enne. Il corpo recuperato nel canale dei Pescatori - Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo della vittima all'interno del Canale dei Pescatori ... Segnala msn.com