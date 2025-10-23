Incidente per madre e figlia Bimba in strada lei si lancia

Sfugge al controllo della mamma e corre verso la strada, la madre la insegue, arriva un’auto e le urta entrambe. Fortunatamente nessuna grave conseguenza. Illesa la piccola, 5 anni, la mamma quarantenne, che nell’urto è caduta e ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto, è stata trasportata in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso. È avvenuto ieri mattina a Melzo in via Verdi, ed è il secondo episodio in due giorni. L’altro pomeriggio, poco lontano dal punto teatro dell’incidente di ieri, erano state investite sulle strisce pedonali, anche in quel caso senza gravi conseguenze, una mamma 32 enne e una bambina di due anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente per madre e figlia. Bimba in strada, lei si lancia

