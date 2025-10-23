Incidente oggi in A58 scontro tra camion e furgone lungo la Teem | due feriti uno è grave

Vizzolo Predabissi (Milano), 23 ottobre 2025 – Grave incidente stradale oggi, giovedì 23 ottobre, lungo la A58 (Teem) nel Milanese. L’allarme è scattato intorno alle 12 di questa mattina nel tratto compreso tra Vizzolo Predabissi e Paullo, in provincia di Milano. Lungo l’arteria stradale lombarda è avvenuto uno scontro tra un furgone e un camion. Il bilancio è pesante: due persone ferite, una delle quali in gravi condizioni. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto i sanitari con i mezzi di soccorso (una automedica. due ambulanze). Il ferito più grave è un uomo di 34 anni, conducente del furgone coinvolto nello schianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

