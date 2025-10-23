Incidente nel X Municipio si schianta con lo scooter sul guard rail | morto sul colpo

X Municipio, 23 ottobre 2025 – Un grave incidente è avvenuto a Ostia nella serata di ieri: alle ore 21:25, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Canale della Lingua con la squadra VF territoriale. Ad essere coinvolto un uomo (del 1969), che alla guida dello scooter è impattato, per cause al momento imprecisate, contro il guard rail. L’urto è stato fatale al conducente, r ecuperato dai Vigili del fuoco,privo di vita,all’interno del Canale dei Pescatori dopo aver effettuando un volo di circa 8 metri. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto;sul posto 118 e le Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altre letture consigliate

Incidente nel tunnel di Sachseln: due feriti e traffico in tilt - facebook.com Vai su Facebook

Incidente nel X Municipio, si schianta con lo scooter sul guard rail: morto sul colpo - Ostia, 23 ottobre 2025 – Un grave incidente è avvenuto a Ostia nella serata di ieri: alle ore 21:25, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Canale della Lingua con la squadra VF territoriale. Segnala ilfaroonline.it

Incidente all'Infernetto, si schianta con la moto rubata e scappa - È mistero sull'incidente avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, che ha visto coinvolte una Lancia Y e una Yamaha R6 in via Canale della Lingua, al civico 244, nel quartiere Infernetto, ... Da romatoday.it