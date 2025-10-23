Incidente mortale tra più mezzi chiusa l’autostrada | scene choc davanti ai soccorritori

È di tre persone coinvolte, una delle quali purtroppo deceduta, il bilancio del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre. Una scena devastante, tre mezzi distrutti e una colonna di soccorsi accorsi in pochi minuti sul luogo dello schianto: camion, auto e furgone si sono scontrati in un impatto tanto violento quanto fatale. >> “È uno schifo”. Garlasco, Andrea Sempio sconvolto dopo l’uscita di cose ‘morbose’: “Avete raccontato pure quella roba.” Secondo le prime informazioni, il conducente del furgone, un uomo di 32 anni di nazionalità polacca, è morto sul posto per le gravissime ferite riportate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it