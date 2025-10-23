Incidente mortale tra più mezzi chiusa l’autostrada | scene choc davanti ai soccorritori
È di tre persone coinvolte, una delle quali purtroppo deceduta, il bilancio del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre. Una scena devastante, tre mezzi distrutti e una colonna di soccorsi accorsi in pochi minuti sul luogo dello schianto: camion, auto e furgone si sono scontrati in un impatto tanto violento quanto fatale. >> “È uno schifo”. Garlasco, Andrea Sempio sconvolto dopo l’uscita di cose ‘morbose’: “Avete raccontato pure quella roba.” Secondo le prime informazioni, il conducente del furgone, un uomo di 32 anni di nazionalità polacca, è morto sul posto per le gravissime ferite riportate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Incidente mortale questa mattina nelle Acciaierie Venete a Borgo Valsugana, in Trentino, che ha coinvolto due mezzi. I Vigili del fuoco volontari sono intervenuti alle 7:30 a seguito di un incidente mortale avvenuto nel piazzale dello stabilimento produttivo. G - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale alla cava, i sindacati: «Forte preoccupazione per gli infortuni, più personale per i controlli» | Cronache Maceratesi - X Vai su X