Incidente in via Ecce Homo auto si scontra con un motorino e sfonda la vetrina di un bar | 5 feriti uno è in prognosi riservata
Cinque feriti, uno dei quali ricoverato in prognosi riservata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. È quanto si apprende dal comandante della polizia locale, colonnello Salvatore Zucco, sull'incidente avvenuto questa notte nella periferia sud della città.Era da poco scoccata la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
