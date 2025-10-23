Incidente in via Ecce Homo auto si scontra con un motorino e finisce contro la vetrina di un bar | 5 feriti uno è in prognosi riservata
Cinque feriti, uno dei quali ricoverato in prognosi riservata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. È quanto si apprende dal comandante della polizia locale, colonnello Salvatore Zucco, sull'incidente avvenuto questa notte nella periferia sud della città.Era da poco scoccata la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Auto a folle velocità finisce contro un bar vicino al "Granillo" nella notte, cinque feriti [VIDEO] - Le autorità stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente e verificando eventuali responsabilità. Riporta reggiotv.it