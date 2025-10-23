Incidente in autostrada schianto tra furgone e camion | grave uno dei conducenti

Milanotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente nella tarda mattinata di giovedì 23 ottobre sull'autostrada A58 (Teem). Coinvolti un furgone e un camion. Due i feriti, uno di loro è in condizioni delicate.L'incidenteL'incidente è avvenuto intorno alle 12 nel tratto dell'autostrada tra le uscite di Vizzolo Predabissi e Paullo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

