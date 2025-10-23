Incidente con furgone di farmaci radioterapici a Forlì | 4 feriti e allarme radioattività

Forlì, 23 ottobre 2025 – Grave incidente stradale ieri sera a Forlì, ha coinvolto complessivamente quattro veicoli tra cui un furgone che trasportava un carico altamente sensibile: farmaci radioterapici. L'incidente è avvenuto intorno alle 21:30. Le cause esatte della collisione a catena sono ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine, ma la presenza del mezzo speciale ha immediatamente fatto scattare un protocollo di emergenza più complesso del solito. Incidente tra 2 auto sulla Porrettana, morto un bimbo di 7 anni. “Forse non indossava la cintura” Sul luogo dell'incidente sono accorse prontamente le squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e per il monitoraggio della radioattività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

