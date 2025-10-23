Incidente con furgone di farmaci radioterapici a Forlì | 4 feriti e allarme radioattività
Forlì, 23 ottobre 2025 – Grave incidente stradale ieri sera a Forlì, ha coinvolto complessivamente quattro veicoli tra cui un furgone che trasportava un carico altamente sensibile: farmaci radioterapici. L'incidente è avvenuto intorno alle 21:30. Le cause esatte della collisione a catena sono ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine, ma la presenza del mezzo speciale ha immediatamente fatto scattare un protocollo di emergenza più complesso del solito. Incidente tra 2 auto sulla Porrettana, morto un bimbo di 7 anni. “Forse non indossava la cintura” Sul luogo dell'incidente sono accorse prontamente le squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e per il monitoraggio della radioattività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grave incidente questa mattina, intorno alle 5, sull’autostrada A21 nel tratto compreso tra Broni e Castel San Giovanni. Un tir ha tamponato un furgone che, a causa dell’urto, si è schiantato contro un mezzo della Bartolini fermo in una piazzola di sosta. A perd - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Orbetello, furgone con rimorchio si ribalta sull’Aurelia @muoversintoscan - X Vai su X
Incidente con furgone di farmaci radioterapici a Forlì: 4 feriti e allarme radioattività - Fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita, il personale specializzato dei vigili del fuoco ha gestito ... Da ilrestodelcarlino.it
Forlì, incidente con furgone che trasportava farmaci radioterapici - Incidente stradale con un furgone che trasportava farmaci radioterapici: è accaduto ieri sera intorno alle 21. Secondo rainews.it
Incidente con furgone di farmaci radioterapici a Forlì - Incidente stradale con un furgone che trasportava farmaci radioterapici. Lo riporta ansa.it