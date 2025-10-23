Incidente choc con il parapendio a Fermo mano maciullata dall?elica | è grave Era decollato dalla stessa aviosuperficie di Baumgartner

FERMO Mano tranciata quasi di netto dall?elica del parapendio, grave un 44enne. È il bilancio di un drammatico incidente che si è verificato ieri mattina.

