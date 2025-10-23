Incidente choc con il parapendio a Fermo mano maciullata dall?elica | è grave Era decollato dalla stessa aviosuperficie di Baumgartner

Corriereadriatico.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FERMO Mano tranciata quasi di netto dall?elica del parapendio, grave un 44enne. È il bilancio di un drammatico incidente che si è verificato ieri mattina. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

incidente choc con il parapendio a fermo mano maciullata dallelica 232 grave era decollato dalla stessa aviosuperficie di baumgartner

© Corriereadriatico.it - Incidente choc con il parapendio a Fermo, mano maciullata dall?elica: è grave. Era decollato dalla stessa aviosuperficie di Baumgartner

News recenti che potrebbero piacerti

incidente choc parapendio fermoIncidente choc con il parapendio a Fermo, mano maciullata dall’elica: è grave. Era decollato dalla stessa aviosuperficie di Baumgartner - FERMO Mano tranciata quasi di netto dall’elica del parapendio, grave un 44enne. Si legge su msn.com

incidente choc parapendio fermoFermo, l'elica del parapendio parte improvvisamente e quasi gli trancia la mano: 44enne d'urgenza a Torrette in eliambulanza - È successo stamattina all'aviosuperficie di San Marco alle Paludi, la stessa da cui a luglio scorso era ... msn.com scrive

Incidente all’aviosuperficie di Fermo, grave un 44enne ferito a una mano - Grave incidente questa mattina all’ aviosuperficie di San Marco alle Paludi, nel territorio di Fermo. Segnala lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Choc Parapendio Fermo