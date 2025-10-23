Incidente ad Albaro | gravi due pedoni investiti sulle strisce morto un cane | Foto

Ilsecoloxix.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’episodio secondo i primi rilievi è avvenuto su un attraversamento regolato fra via De Gaspari e via Giordano Bruno: feriti un uomo di 45 anni e un sessantenne. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

incidente ad albaro gravi due pedoni investiti sulle strisce morto un cane foto

© Ilsecoloxix.it - Incidente ad Albaro: gravi due pedoni investiti sulle strisce, morto un cane | Foto

Contenuti che potrebbero interessarti

incidente albaro gravi dueIncidente ad Albaro: gravi due pedoni investiti sulle strisce, morto un cane - L’episodio secondo i primi rilievi è avvenuto su un attraversamento regolato fra via De Gaspari e via Giordano Bruno: feriti un uomo di 45 anni e un sessantenne ... Riporta ilsecoloxix.it

Albaro, automobilista si schianta al semaforo e travolge due pedoni: morto il cane - Un cane è morto e due uomini sono rimasti feriti giovedì pomeriggio in un incidente in via De Gaspari, in Albaro ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Albaro Gravi Due