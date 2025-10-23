Incidente ad Albaro | gravi due pedoni investiti sulle strisce morto un cane | Foto

L’episodio secondo i primi rilievi è avvenuto su un attraversamento regolato fra via De Gaspari e via Giordano Bruno: feriti un uomo di 45 anni e un sessantenne. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Incidente ad Albaro: gravi due pedoni investiti sulle strisce, morto un cane | Foto

