Incidente a Roma | travolto da conducente del camion 83enne muore in ospedale

Ancora sangue sulle strade di Roma dove un uomo di 83 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito a Torpignattara dal conducente di un camion che si è subito fermato per prestare soccorso. Il tragico sinistro stradale è avvenuto alle 14 di giovedì 23 ottobre.La vittima, secondo quanto. 🔗 Leggi su Romatoday.it