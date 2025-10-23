Incidente a Milano perde il controllo della moto e si schianta | gravissimo

Un motociclista di 38 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto in via Bramante a Milano (zona del Cimitero Monumentale) nella notte tra mercoledì e giovedì 23 ottobre. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, intervenuta per i rilievi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

