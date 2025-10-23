Incidente a catena sull' A22 Furgone perde l' aderenza con l' asfalto sull' autostrada e tampona un tir che sbatte contro un' auto | morti due uomini di 32 e 53 anni

BORGHETTO SUL MINCIO - Due persone sono morte alle 15 di oggi, giovedì 23 ottobre, in un drammatico incidente stradale sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero nei pressi di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente a catena sull'A22. Furgone perde l'aderenza con l'asfalto sull'autostrada e tampona un tir che sbatte contro un'auto: morti due uomini di 32 e 53 anni

