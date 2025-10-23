Incidente a catena sull' A22 Furgone perde l' aderenza con l' asfalto in autostrada e tampona un tir che travolge un' auto | morto un 32enne e un uomo di 52 anni in fin di vita

BORGHETTO SUL MINCIO - Due persone sono morte alle 15 di oggi, giovedì 23 ottobre, in un drammatico incidente stradale sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero nei pressi di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente a catena sull'A22. Furgone perde l'aderenza con l'asfalto in autostrada e tampona un tir che travolge un'auto: morto un 32enne e un uomo di 52 anni in fin di vita

Leggi anche questi approfondimenti

SS 284: tamponamento in direzione Paternò, nessun ferito Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 7:00, sulla Strada Statale 284, in territorio di Paternò, direzione Catania. Tre i mezzi coinvolti in un tamponamento a catena. Non si sarebbe registrat - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Palermo-Sciacca, tamponamento a catena fra quattro mezzi e traffico in tilt https://ift.tt/rTJhw8N - X Vai su X

Incidente a catena sull'A22. Furgone perde l'aderenza con l'asfalto in autostrada e tampona un tir che travolge un'auto: morto un 32enne e un uomo di 52 anni in fin di vita - Due persone sono morte alle 15 di oggi, giovedì 23 ottobre, in un drammatico incidente stradale sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero nei pressi ... Riporta msn.com

Tragedia in autostrada, due morti in un tamponamento a catena: schianto tra tir, furgone e auto - Tragico incidente sulla A22 a Borghetto: due morti, furgone tamponato dal tir e urtato da un’auto, gravi rallentamenti. nordest24.it scrive

Terribile incidente sull'Autostrada, auto distrutta sotto un tir e un camion si schianta a sua volta: soccorsi in azione sotto la pioggia - Sono tre i mezzi coinvolti nel terribile schianto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 23 ottobre) lungo l'Autostrada del Brennero, in direzione sud all'altezza di Avio. Segnala ildolomiti.it