Inchingolo Fs | Stiamo raccontando il cambiamento che nostra azienda sta portando all' Italia – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Il nostro percorso di comunicazione ha illustrato il cambiamento che stiamo attuando in Italia attraverso le nuove infrastrutture, reti, collegamenti destinati a creare nuove connessioni. Abbiamo voluto raccontare anche la storia di Ferrovie dello Stato attraverso la mostra dei 120 anni, che ripercorre un cammino parallelo a quello dell’Italia stessa. Presentiamo, diamo grande risalto, attraverso la comunicazione, a tutto ciò che fa Ferrovie: non è soltanto trasporto ma ingegneria, innovazione e proiezione del futuro. Inoltre promuoviamo i nostri nuovi treni Frecciarossa 1000, in servizio da due settimane, un oggetto straordinario di ingegneria e di culto; infine abbiamo dato spazio ai passeggeri, il cuore pulsante della nostra azienda e business core" così Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs e Communication Officer del Gruppo FS, a margine della presentazione del documentario "Andata e Ritorno", presso la Festa del Conema di Roma. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
- FW2526 - 2 capi che sicuramente vorrete nel vostro guardaroba, perché comodi e fighi. Stiamo parlando del gilet smanicato e del denim effetto martorizzato! - facebook.com Vai su Facebook
Festa del cinema di Roma, Inchingolo (FS): "Nostra comunicazione vuole raccontare paese che cambia" - “Gli artisti hanno un compito fondamentale: raccontano il presente e ci spingono a riflettere. iltempo.it scrive
Inchingolo (Fs): "Stiamo raccontando il cambiamento che nostra azienda sta portando all'Italia" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Il nostro percorso di comunicazione ha illustrato il cambiamento che stiamo attuando in Italia attraverso le nuove infrastrutture, reti, collegamenti destinati a ... Da msn.com
Inchingolo (FS): "L'arte racconta il cambiamento del Paese e ispira innovazione" - Come Gruppo FS, stiamo portando avanti un percorso che narra il cambiamento del Paese attraverso nuove infrast ... Riporta msn.com