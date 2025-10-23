Inchiesta scommesse multa da 250 euro per i calciatori coinvolti
In 13 a processo dopo la chiusura delle indagini, ma ci sarà solo una contravvenzione. Tonali e Fagioli dovranno affrontare il reato di aver pubblicizzato le piattaforme illegali di scommesse o di gioco del poker. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
