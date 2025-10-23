Inchiesta della Dda sui soldi dei Casalesi arresti domiciliari per imprenditore
Arresti domiciliari per Antonio Fusco, 45 anni, imprenditore di Castel Volturno e titolare di un maxi store di arredamenti e attrezzature per la ristorazione, coinvolto nell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sui soldi riciclati dal clan dei Casalesi.È quanto disposto dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
l’inchiesta del programma “Fuori dal coro” scuote Monfalcone: racket nei cantieri, pizzo sugli stipendi e soldi alle moschee ? - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta Occhiuto: le domande che nessuno gli ha mai fatto in tv. Al voto per l’indagine sul presidente. Notizie ignorate. La GdF parla di agevolazioni fiscali e soldi europei dubbi: in campagna elettorale nessuno ne ha parlato. @marcolillo - X Vai su X