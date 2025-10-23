Inchiesta della Dda sui soldi dei Casalesi arresti domiciliari per imprenditore

Casertanews.it | 23 ott 2025

Arresti domiciliari per Antonio Fusco, 45 anni, imprenditore di Castel Volturno e titolare di un maxi store di arredamenti e attrezzature per la ristorazione, coinvolto nell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sui soldi riciclati dal clan dei Casalesi.È quanto disposto dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

