Incentivi auto elettriche | perché il fondo si è esaurito in poche ore e cosa cambia per gli acquirenti
Nel giro di sei ore dalla riapertura della piattaforma per richiedere i contributi statali, i fondi destinati all’acquisto di auto elettriche in Italia sono andati quasi completamente esauriti: oltre 481 milioni di euro su un totale di 597 milioni stanziati sono stati ‘prenotati’ da circa 45 mila voucher già nel primo giorno. Questo rapido esaurimento solleva interrogativi importanti per chi stava pianificando l’acquisto di un’auto a zero emissioni, ma anche per concessionarie e case automobilistiche che puntavano su questo provvedimento come leva per la transizione. In questo articolo vediamo il perché della corsa, come funzionava il bonus, e cosa cambia per gli acquirenti rimasti fuori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
