Incentivi auto elettriche 2025 i fondi sono esauriti

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È durata poco più di una giornata la campagna di incentivi per l'acquisto di auto elettriche. Il ministero per l'Ambiente ha comunicato l'esaurimento del fondo da 595 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

