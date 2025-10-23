Incentivi auto elettriche 2025 i fondi sono esauriti

È durata poco più di una giornata la campagna di incentivi per l'acquisto di auto elettriche. Il ministero per l'Ambiente ha comunicato l'esaurimento del fondo da 595 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incentivi auto elettriche 2025, i fondi sono esauriti

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE / Il pasticcio delle targhe non riconosciute dalla piattaforma @Sogei_SpA. Diversi automobilisti hanno avuto difficoltà nel richiedere il #BONUS: il sistema non convalidava le sigle: ecco alcuni casi https://vaielettrico.it/il-pastic - X Vai su X

Incentivi auto BEV, primo giorno di fuoco: 45mila richieste in 6 ore - facebook.com Vai su Facebook

Gli incentivi per le auto elettriche sono terminati: in sei ore bruciati oltre 480 milioni di bonus - Sulla piattaforma della Sogei sono stati prenotati oltre 40 mila voucher: dovranno essere convertiti in contratti di acquisto di veicoli a batteria entro 30 giorni ... Si legge su corriere.it

Incentivi auto elettriche 2025, oggi il click day: come richiedere il bonus - Da oggi, 22 ottobre, a partire dalle ore 12 si potranno presentare le richieste per accedere all’incentivo. Secondo tg24.sky.it