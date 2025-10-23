Incentivi auto è boom di richieste | come è andato il click day

Gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche scattati nella giornata di ieri, mercoledì 22 ottobre, si sono rivelati un vero e proprio successo fin dai primi istanti in cui, a partire dalle ore 12.00, è stato possibile tentare di accedere alla piattaforma web realizzata da Sogei, unico metodo a disposizione degli italiani per inviare la domanda. Nonostante i requisiti più stringenti rispetto alle passate edizioni degli Ecobonus, il click day ha registrato numeri da record, con tempi di attesa molto lunghi, qualcuno ha parlato di oltre un'ora e mezza di coda, e decine di migliaia di bonus richiesti in un lasso di tempo estremamente breve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

