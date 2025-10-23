Incendio in zona Palmanova prende fuoco un furgone di Milano Ristorazione
Le fiamme che divorano la vettura e l'alta colonna di fumo nero denso che si riusciva a scorgere anche da lontano. Un furgone di Milano Ristorazione ha preso fuoco nella mattina di giovedì 23 ottobre in via Carnia, una traversa di viale Palmanova. L'incendio è scoppiato per cause ancora da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Enorme incendio a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Nella tarda serata le fiamme hanno avvolto un capannone in via Principe di Napoli, a ridosso di via Argine, vicino numerose abitazioni e negozi. A prendere fuoco un capannone destinato, molto pro - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in zona Palmanova, prende fuoco un furgone di Milano Ristorazione - Un furgone di Milano Ristorazione ha preso fuoco nella mattina di giovedì 23 ottobre in via Carnia, una traversa di viale Palmanova. milanotoday.it scrive
Camper in fiamme, l'incendio nella notte e il terrore dei residenti: «In questa zona abbandonano molti veicoli» - Nella tarda serata di ieri, giovedì 8 maggio, intorno alle 22:33, un incendio ha coinvolto un vecchio camper abbandonato situato su una strada ... Si legge su ilgazzettino.it