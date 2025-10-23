Incendio in zona Palmanova prende fuoco un furgone di Milano Ristorazione

Milanotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le fiamme che divorano la vettura e l'alta colonna di fumo nero denso che si riusciva a scorgere anche da lontano. Un furgone di Milano Ristorazione ha preso fuoco nella mattina di giovedì 23 ottobre in via Carnia, una traversa di viale Palmanova. L'incendio è scoppiato per cause ancora da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

incendio zona palmanova prendeIncendio in zona Palmanova, prende fuoco un furgone di Milano Ristorazione - Un furgone di Milano Ristorazione ha preso fuoco nella mattina di giovedì 23 ottobre in via Carnia, una traversa di viale Palmanova. milanotoday.it scrive

Camper in fiamme, l'incendio nella notte e il terrore dei residenti: «In questa zona abbandonano molti veicoli» - Nella tarda serata di ieri, giovedì 8 maggio, intorno alle 22:33, un incendio ha coinvolto un vecchio camper abbandonato situato su una strada ... Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Zona Palmanova Prende