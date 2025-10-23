Tempo di lettura: < 1 minuto Fiamme in un magazzino al piano terra di una palazzina, a Napoli, in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche. Nelle prime fasi del soccorso l’intero edificio è stato evacuato. In corso le operazioni di spegnimento, stamattina era ancora visibile una colonna di fumo nero. Sul posto anche tre autobotti giunte in rinforzo dai comandi di Avellino, Caserta e Salerno. Sono 17 gli appartamenti dell’edificio evacuato nella zona di Poggioreale di Napoli a causa di un incendio scoppiato in un capannone in cui erano stoccati materiali appartenenti a una ditta cinese. All’interno del capannone c’erano anche alcune bombole di gas che sono esplose: l’onda d’urto ha ferito per fortuna in maniera non grave un vigile del fuoco intervenuto per spegnere il rogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio in un magazzino a Napoli, evacuata palazzina