Incendio in un magazzino a Napoli evacuata palazzina
Tempo di lettura: < 1 minuto Fiamme in un magazzino al piano terra di una palazzina, a Napoli, in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche. Nelle prime fasi del soccorso l’intero edificio è stato evacuato. In corso le operazioni di spegnimento, stamattina era ancora visibile una colonna di fumo nero. Sul posto anche tre autobotti giunte in rinforzo dai comandi di Avellino, Caserta e Salerno. Sono 17 gli appartamenti dell’edificio evacuato nella zona di Poggioreale di Napoli a causa di un incendio scoppiato in un capannone in cui erano stoccati materiali appartenenti a una ditta cinese. All’interno del capannone c’erano anche alcune bombole di gas che sono esplose: l’onda d’urto ha ferito per fortuna in maniera non grave un vigile del fuoco intervenuto per spegnere il rogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il magazzino comunale oggetto di incendio qualche mese fa torna all’associazione Recupero Solidale. I lavori sono completati con i nuovi impianti, l’imbiancatura degli spazi e la nuova porta d’ingresso. Adesso con il verbale di consegna di venerdì il magazzi - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione e incendio a Napoli, evacuato palazzo a Gianturco: panico nel quartiere e persone in ospedale - Incendio e esplosione a Napoli in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche a Gianturco. Come scrive fanpage.it
Paura nella notte a Napoli: incendio in un magazzino, evacuata una palazzina - Un violento incendio è divampato nella notte all’interno di un magazzino situato al piano terra di una palazzina in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche, nel centro di Napoli. Segnala lostrillone.tv
IL VIDEO. Napoli, incendio in un magazzino: evacuato un intero edificio - Nelle immagini l'intervento dei vigili del fuoco a Napoli, dalla mezzanotte, in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche, per l'incendio di un magazzino al piano terr ... Scrive ildolomiti.it