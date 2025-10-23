Incendio in un magazzino a Gianturco vigile del fuoco ferito durante lo spegnimento

Fiamme in un magazzino di via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche, nel quartiere Gianturco: palazzina evacuata, esplosione all'origine del rogo. Momenti di paura nella notte a Napoli, dove un violento incendio è divampato in un magazzino al piano terra di una palazzina in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche, nel quartiere Gianturco, nella zona di Poggioreale.

