Incendio in un fabbricato rurale | uomo si ustiona cercando di spegnere le fiamme

Paura nel tardo pomeriggio di giovedì a Carpeneto, frazione di Pozzuolo del Friuli, dove un incendio ha distrutto un fabbricato rurale in disuso utilizzato come ricovero per attrezzi agricoli. Le fiamme, partite per cause ancora in fase di accertamento, minacciavano di estendersi agli edifici. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

