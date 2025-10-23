Incendio alla facoltà di Agraria dell' Unitus | 22,5 milioni di euro per la ricostruzione

La ricostruzione della facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia passa per i 22 milioni e 500mila euro del governo Meloni. Il 4 giugno il dipartimento di Scienze agrarie e forestali dell'ateneo di Viterbo è stato interessato da un incendio.Lo stanziamento, suddiviso in tre anni, è stato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it