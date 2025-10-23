Incendio a Torino | il video delle auto parcheggiate in fiamme in via Carmagnola
Incendio intorno alle 3 di questa notte, 23 ottobre 2023, a Torino. In via Carmagnola, per ragioni da accertare, ha preso fuoco un’auto che era parcheggiata lungo la carreggiata. Le fiamme hanno danneggiato anche una macchina vicina. Non risultano persone ferite. I vigili del fuoco, contattati da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
