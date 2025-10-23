Inaugurazione della nuova sede di Rossi Gioielli
Dopo anni di esercizio in via A.Pollione, detta via degli Orefici, la storica gioielleria Rossi Gioielli pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Il negozio si trasferisce al civico 3-5, sempre nella stessa via.L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 25 ottobre, dalle ore 17.30. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
