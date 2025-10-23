In Valle d' Aosta la Bataille des Reines la folkloristica battaglia delle mucche

AGI - Tra i suoni dei campanacci, applausi e un filo di suspance, la Valle d'Aosta è pronta a incoronare le sue ' regine '. Parliamo della 'battaglia' delle Reines che sabato e domenica, giorno della finale, vedrà sfidarsi in duello le bovine più prestigiose delle regione. Alle vincitrici di ogni categoria, sarà fatto indossare il tradizionale bosquet, un ramo di abete decorato e posto sul capo con tanto di giro trionfale dell'arena Croix-Noire di Saint-Christophe che sarà il teatro della popolare e folkloristica manifestazione conosciuta in tutto l'arco alpino, e non solo. In Valle d'Aosta sono riconosciute due razze di bovine, la pezzata rossa e la pezzata nera castana. 🔗 Leggi su Agi.it

