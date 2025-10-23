In Valle d' Aosta la Bataille des Reines la folkloristica battaglia delle mucche

AGI - Tra i suoni dei campanacci, applausi e un filo di suspance, la Valle d'Aosta è pronta a incoronare le sue ' regine '. Parliamo della 'battaglia' delle Reines che sabato e domenica, giorno della finale, vedrà sfidarsi in duello le bovine più prestigiose delle regione. Alle vincitrici di ogni categoria, sarà fatto indossare il tradizionale bosquet, un ramo di abete decorato e posto sul capo con tanto di giro trionfale dell'arena Croix-Noire di Saint-Christophe che sarà il teatro della popolare e folkloristica manifestazione conosciuta in tutto l'arco alpino, e non solo. In Valle d'Aosta sono riconosciute due razze di bovine, la pezzata rossa e la pezzata nera castana. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - In Valle d'Aosta la Bataille des Reines, la folkloristica battaglia delle mucche

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, su proposta della DTRR Marta Giuliano, organizza il primo Allenamento Regionale del secondo semestre, rivolto alle ginnaste dei settori Gold e Silver della Ginnastica Ritmica. L’iniziativa rappresenta un’importa - facebook.com Vai su Facebook

Ottobre 2000/Ottobre 2025 – Venticinquesimo anniversario dell’alluvione in Valle d’Aosta https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/vedinews_i/AC09892A6F187A0CC1258D240038594E?OpenDocument… - X Vai su X

Valle d'Aosta, verso nuovo mandato a Testolin da presidente - veritate' del professor Nicola Lupo sull'interpretazione della norma regionale sul limite dei mandati dei componenti della Giunta regionale, per il presidente uscente Renzo Testoli ... Riporta msn.com

Valle d’Aosta, maggioranza e seggi in consiglio regionale dopo i risultati delle elezioni. Ecco chi governerà - Aosta, 29 settembre 2025 – Il sistema di voto in Valle d' Aosta è proporzionale, e per capire chi e con quali voti governerà la Regione per i prossimi cinque anni sono cruciali le trattative tra i ... Si legge su quotidiano.net

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI VALLE D’AOSTA 2025 E 65 COMUNALI/ Affluenza e info spoglio: seggi chiusi - Diretta Elezioni Regionali Valle d'Aosta e Comunali 2025 (Aosta e 64 Comuni): come si vota, liste, candidati e attesa dei risultati, il giallo sull'affluenz DIRETTA ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI VALLE ... Segnala ilsussidiario.net