In Valle Anzasca torna Sapori d' Autunno | appuntamento a Ceppo Morelli
Domenica 26 ottobre a Ceppo Morelli, in Valle Anzasca, torna "Sapori d'Autunno".L'appuntamento è nella piazza davanti alla chiesa parrocchiale: dalle 10 alle 17 saranno presenti i mercatini, con stand di prodotti artigianali ed enogastronomici locali; dalle 15 castagnata organizzata dallo Sci. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
