In Valchiavenna arriva il progetto Pastore di comunità
Sondrio, 23 ottobre 2025 – La Provincia di Sondrio rafforza il proprio impegno a sostegno degli allevatori locali aderendo, in qualità di cofinanziatore, al progetto “Pastore di comunità”, promosso dalla Cooperativa Sociale Eliante e cofinanziato da Fondazione Cariplo. L’iniziativa punta a riproporre, in chiave moderna e sperimentale, la figura del pastore di comunità come strumento di prevenzione e di convivenza tra attività zootecniche e grandi predatori, in particolare nella Valchiavenna. L’obiettivo del progetto. Da diversi anni la Provincia di Sondrio porta avanti azioni concrete per sostenere il settore zootecnico e mitigare i danni causati dalla presenza di grandi carnivori, favorendo l’adozione di efficaci misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
