In un video gli ultimi momenti di Andrea Prospero suicida a Perugia Negato patteggiamento al 18enne indagato

Al ragazzo accusato di istigazione al suicidio o aiuto al suicidio per la morte di Andrea Prospero, il 19enne trovato senza vita in un monolocale a Perugia lo scorso gennaio, è stato negato il patteggiamento con la pena richiesta di 2 anni e mezzo. Oggi si è tenuta l'udienza al Tribunale di Perugia in cui la Procura ha consegnato anche un video con gli ultimi minuti di vita della vittima.