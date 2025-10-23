In un video gli ultimi momenti di Andrea Prospero suicida a Perugia Negato patteggiamento al 18enne indagato
Al ragazzo accusato di istigazione al suicidio o aiuto al suicidio per la morte di Andrea Prospero, il 19enne trovato senza vita in un monolocale a Perugia lo scorso gennaio, è stato negato il patteggiamento con la pena richiesta di 2 anni e mezzo. Oggi si è tenuta l'udienza al Tribunale di Perugia in cui la Procura ha consegnato anche un video con gli ultimi minuti di vita della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
L'attore racconta gli ultimi momenti col padre Andrea, giornalista scomparso nel 2023, e il suo nuovo spettacolo teatrale - facebook.com Vai su Facebook
In un video gli ultimi momenti del giovane - La Procura del capoluogo umbro lo ha depositato nel corso dell'udienza davanti al gup che ha rigettato la richiesta di patteg ... Lo riporta lanazione.it
In un video gli ultimi momenti del giovane suicida a Perugia - Sono racchiusi in un video gli ultimi momenti di vita di Andrea Prospero, lo studente universitario diciannovenne di Lanciano morto in bed and breakfast di Perugia nel genna ... Come scrive msn.com
Orio al Serio, Andrea Russo farneticava e parlava di malocchio prima della morte. L'ipotesi del legame con un passeggero - Un breve video ripercorre gli ultimi momenti, la corsa sulla pista dello scalo di Orio al Serio, all'aeroporto di Bergamo, il salto verso la parte ... Scrive ilmattino.it